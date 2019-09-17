Явка в онлайн-режиме и снижение числа жалоб. Как прошли выборы в Подмосковье

8 сентября в Московской области прошел единый день голосования. Итоги масштабной избирательной компании подвели на заседании правительства региона во вторник, 17 сентября.

Явка на выборы в этом году составила больше 23%. Борьба была нешуточной — на один мандат претендовало четыре человека. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что компания прошла открыто, честно и в штатном режиме. Есть также тенденция к снижению жалоб нарушения — в этом году их было всего 15.

«Хочу поблагодарить и вас, и все комиссии, вплоть до участковых, которые добросовестно отработали. Очень важна безопасность, к которой тоже замечаний не было. Все прошло штатно, что для нас тоже предельно важно», — отметил Андрей Воробьев.

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Впервые на выборах в Московской области использовали мобильное приложение, которое в режиме онлайн фиксировало все данные по явке на выборы. Также через приложение происходила гео- и фотовидеофиксация всего происходящего. Но главная особенность — Мособлизбирком в любую минуту мог выйти на связь с избирательной комиссией. Мобильное приложение, а также комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), позволили максимально быстро подвести итоги.

«Лидером стала политическая партия „Единая Россия“, набрав 309 мандатов, это 53% от всех разыгранных. Неплохой результат у „Коммунистической партии Российской Федерации“, это 88 мандатов, что составляет 15% от всех разыгранных. Хорошо выступили и другие партии. Так, „Партия пенсионеров“ набрала 17 мандатов на разных территориях», — прокомментировал Илья Березкин, глава Мособлизбиркома.

Кроме того, он напомнил, что в 2020 году в области пройдут избирательные компании в некоторых городских округах. Подготовка в самом разгаре, к выборам в будущем году планируют привлечь около миллиона человек.