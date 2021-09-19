Явка на выборы депутатов Госдумы по России на 18:00 составила 45,15%. Эти данные объявили в ЦИК России.

«Естественно, что явка подрастет, поскольку два часа еще [будет идти] голосование. Это на 18:00 по местному времени, то есть от Калининграда до Камчатки», — отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Голосование в этом году проходит в России 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов депутатов нижней палаты российского парламента, в стране проходят региональные и местные выборы. Также россияне избирают глав девяти субъектов РФ.

Первые итоги голосования на выборах депутатов Госдумы появятся сегодня, после 21:00. Об этом ранее заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.