Явка на выборы в Москве в первый день голосования составила 23,07%

Явка в Москве в первый день голосования на выборах в Госдуму составила 23,07%. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

Он отметил, что за первый день голосования явка непосредственно на участки составила около 7%. В общей сложности на выборы в Москве пришли почти 534 тысячи человек, в эту цифру входят и те, кто голосовал онлайн.

«Явка от всех избирателей Москвы — дистанционное электронное голосование плюс бумажные бюллетени — (составила) 23,07%. Это первый день по явке», — сказал Венедиктов.

В этом году голосование проходит с 17 по 19 сентября. Россияне выбирают депутатов Госдумы нового созыва, а также голосуют на региональных и муниципальных выборах. Что касается дистанционного формата, то он доступен в семи субъектах Федерации, в том числе в Москве и Севастополе. В российской столице общее количество тех, кто голосует онлайн, составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

В Подмосковье явка на выборы Госдуму по итогам первого дня голосования составила 15,77% на 20:00 по московскому времени. Что касается общих данных по России, то эта цифра равна 16,85%. Общественники добавили, что зафиксировали некоторые проблемы с работой камер на участках в Московской области, но все недочеты удалось оперативно устранить.