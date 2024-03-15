Выборы 15 марта 2024, 10:26 Данные на 10:20. Явка на выборы президента в целом по стране составила 2,89% Явка на выборы президента в целом по стране на 10:20 составила 2,89% РИА «Новости»

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По данным на 10:20, явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составила 2,89%. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.

Избирательные участки открылись во всех регионах России. Наблюдателями работают более 333,5 тысячи человек, сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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Также в дни голосования на избирательных участках будут работать почти 13 тысяч журналистов. Почти полторы тысячи журналистов будут следить за ходом голосования в Информационном центре ЦИК.

Аккредитованы представители 90 СМИ, 40 из которых — иностранные, отмечали ранее в Центризбиркоме.