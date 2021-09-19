Явка на выборах в Москве превысила результаты 2016 года

Общая явка на выборах в Москве на выборах в Госдуму по данным на 10:00 составила 36,37%, заявил глава общественного штаба по наблюдению Алексей Венедиктов. Он отметил, что этот показатель превзошел результаты 2016 года.

По его данным, по бумажным бюллетеням проголосовали один миллион 59 тысяч избирателей. Это значит, что за первых два часа голосования 19 сентября свой выбор сделали 52 тысячи человек, сообщило РИА «Новости».

«На 10:00 общая явка бумага, плюс онлайн 36,37%, мы превзошли 2016 год уже, где был 35,72%», — сказал Венедиктов.

Выборы разного уровня в России в этом году проходят в течение трех дней — 17,18 и 19 сентября. Жители всей страны голосуют за депутатов Госдумы VIII созыва. В Московской области также выбирают депутатов Мособлдумы VII созыва, а в Москве — депутатов Мосгордумы.