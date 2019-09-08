По предварительным данным обработанных протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), явка на выборах в Мосгордуму превысила 21%. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам.

«На сегодняшний момент 22,3% протоколов введен в систему. Средняя явка по округам составляет 21,45%», — сказал Горбунов.

По его словам, данный показатель немного выше, чем на предыдущих выборах, пишет «Интерфакс».

Горбунов также добавил, что подведение итогов проходит спокойно, никаких жалоб нет.

Наивысшая явка отмечена в Новой Москве, уточнил председатель Мосгоризбиркома.

Единый день голосования проходит по всей России 8 сентября. Избирательные участки открывали от Сахалина до Калининграда. В Москве и Подмосковье избирательные участки закрылись в 20:00. В Московской области выбирали депутатов в советы муниципальных образований, а в столице — депутатов Мосгордумы.