15 марта 2024, 20:18
Явка на выборах президента в Подмосковье в первый день голосования достигла почти 25%
Избирательные участки в Подмосковье закрылись в первый день голосования
В 20:00 по московскому времени закрылись все избирательные участки в Московской области. Явка в регионе в первый день голосования почти достигла 25%. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
После закрытия участков все избирательные бюллетени для безопасности переместят из стационарных ящиков в сейф-пакеты и уберут в сейф.
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В избирательной комиссии добавили, что явка на избирательных участках в Подмосковье составила 1 292 252 человека, или 24,31%. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 594 742 человека.
Центральная избирательная комиссия России сообщила, что по стране явка в первый день голосования превысила 25% к 18:00 15 марта и достигла 25,57%. Активнее всего в голосовании участвовали жители Донецкой Народной Республики, Херсонской, Белгородской и Кемеровской областей.
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