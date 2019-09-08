Явка на выборах губернатора Петербурга в Псковской и Ленинградской областях превысила 50%

«Мы видим сейчас, что ни одного подтвержденного нарушения на экстерриториальных участках нет. Мы видим, что явка на участках в Ленинградской области была свыше 52%, по состоянию на 15:00. По Псковской области эта цифра меньше (…)», — уточнил Кузьмин.

Явка на участках в Псковской области на 18:00 составила 50,41%, добавили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Ранее в Горизбиркоме Петербурга заявляли, что не ожидают высокой явки на «дачных» участках. Кузьмин отмечал, что на каждом участке ожидаются «не тысячи, а сотни» избирателей.

В воскресенье, 8 сентября в России проходит единый день голосования. Избирательные участки были открыты по всей стране от Сахалина до Калининграда.