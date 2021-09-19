Явка на онлайн-голосовании в Москве выросла до 90%

Участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов в Госдуму приняли более 1,8 миллиона москвичей. Явка составила 90%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению.

Всего на электронное дистанционное голосование в российской столице зарегистрировались 2 014 765 избирателей, из которых проголосовали 1 813 868 человек.

Воскресенье, 19 сентября, стал последним днем голосования на выборах депутатов Госдумы. В Москве дополнительно проходит голосование в двух округах по довыборам депутатов в городской парламент и выборы депутатов в районе Щукино.

Москвичи могут проголосовать дистанционно на всех трех уровнях выборов. Все выбравшие удаленный способ волеизъявления исключены из списков голосования на участках до 13 сентября.

На выборах депутатов Госдумы при помощи дистанционного формата могут также проголосовать жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областей и Севастополя.

Кроме депутатов Госдумы жители девяти регионов также выбирают губернаторов, в 39 субъектах идет голосование за новый состав местных парламентов. «360» ведет прямую трансляцию основных событий, которые происходят на избирательных участках по всей России.