Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 93,4%

Явка на онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве составила 93,45%. Эту цифру назвал электронный штаб по наблюдению за голосованием по состоянию на 20:00.

По данным штаба, явка на электронное голосование по дополнительным муниципальным выборам в столице достигла 93,45%. избирателям выдали 4535 бюллетеней, обратно приняли 4428 бюллетеней. Всего на дистанционное голосование зарегистрировались 4852 москвича.

«Это самая большая цифра явки с начала электронного голосования. Меньше было на выборах в Мосгордуму, меньше было на поправках в Конституцию», — отметил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.

Он подчеркнул, что эта цифра не окончательная, потому что остальные 300 человек, которые зарегистрировались, но еще не проголосовали, могут сделать это 13 сентября на своих избирательных участках. Таким образом, явка участников электронного голосования может еще вырасти.

Дополнительные выборы муниципальных депутатов в рамках единого дня голосования проводятся всего в двух районах Москвы. Избиратели из Бабушкинского и Марьино могли проголосовать дистанционно 11 и 12 сентября. В воскресенье, 13 сентября, отдать свой голос можно будет лишь на участке.