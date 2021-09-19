Явка на онлайн-голосование в Москве поставила рекорд

Явка на онлайн-голосование в Москве побила рекорд. По состоянию на 16:10 она составляет 93,3%, сообщили в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Голосование завершится в 20:00, но явка за четыре часа до окончания выборов уже побила показатель финальной явки на электронном голосовании по поправкам к Конституции в 2020 году, которая составила тогда 93,02%.

Сегодня в России проходит заключительный день выборов депутатов Госдумы. В Москве также проходит голосование в двух округах по довыборам депутатов в Мосгордуму и выборы депутатов в районе Щукино.

Жители столицы могут проголосовать дистанционно на всех трех уровнях выборов. Дистанционным электронным голосованием также могут пользовать избиратели в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.