Выборы 10 сентября 2023, 19:10 Явка на голосовании в Московской области на 18:00 составила 54,70% Мособлизбирком: более 3 миллионов человек проголосовали в Подмосковье РИА «Новости»

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Явка на третий день голосования в Московской области по состоянию на 18:00 превысила три миллиона человек. Об этом сообщила избирательная комиссия Подмосковья.

Всего на участки пришли 3 067 221 человек. Это 54,70% от общего количества заявившихся на выборы. С помощью дистанционного электронного голосования свой выбор сделали 391 888 человек, или 88,01%, отметили в Мособлизбиркоме.

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Голосование на выборах в Подмосковье завершится в 20:00. Мероприятие проходит в штатном режиме, сообщил ранее глава избиркома Московской области Илья Березкин.

Москва и Подмосковье стали лидерами по удобству и качеству избирательного процесса для местных жителей. Оба региона достигли высоких показателей по прозрачности, контролю и легитимности выборов.