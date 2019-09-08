Явка избирателей на выборах в Подмосковье превысила 7% по состоянию на 12:00

К 12:00 в Подмосковье проголосовали на выборах 7,65% избирателей. Данные по явке на полдень уточнил информцентр Московской области. Все данные поступают в подмосковный избирком в режиме онлайн, рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Технологию, по которой сведения о явке избирательная комиссия получает практически моментально, в 2019 году в регионе применили впервые.

«Мы не ждем отчетной цифры в 12:00, когда выгружаем по данным системы ГАС „Выборы“, а можем наблюдать текущую явку, которую показывает нам система, получая их с каждого избирательного участка нашей области», — заметил Березкин.

Он пояснил, что происходит это благодаря приложению, которое установлено на телефонах членов избирательных комиссий. В нем можно мониторить данные о ходе голосования по территориям — информация предоставляется по каждой из них. Значения даются как в процентах, так и числовые.

К полудню в Подмосковье проголосовали 156 042 избирателей. Их общая численность по региону составляет 2 039 363 человека. На территории области работают 1495 участков, установлено 420 КОИБов. За ходом выборов следят 5387 наблюдателей.

В Бронницах, по состоянию на 12:00, на избирательные участки пришли 9,19%, или 1765 избирателей. В городском округе Власиха — 12,45%, или 2233 человека. В Волоколамском городском округе явка составила 9,19% (3692 избирателя), в городском округе Восход — 12,95%, или 172 человека при общем числе избирателей в 1328.

В Воскресенске проголосовали уже 8,33% (9957 избирателей), в Дзержинском — 7,52%, или 2667. В Долгопрудном на выборы пришли 5,58% (4026 человек), в Дубне — 8,33%, или 4497 избирателей.

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На избирательные участки в Жуковском пришли 4,61% (3432), в Звездном городке с выбором определились 11,34%, или 554 избирателя (общее число тех, кто идет в единый день голосования на выборы здесь — 4957 человек).

В Ивантеевке свой голос уже отдали 5,87% человек, или 3109 человек. В Кашире избирательные участки посетили 11,58% (6254 избирателя). В городском округе Королев — 6,4%, или 11 067, в Котельниках — 7,36% (1789 человек), в Краснознаменске — 10,17%, или 3340 человек, в Лотошино — 14,72% (2042 проголосовавших).

15,67% избирателей определились с выбором в Луховицах, 6,87% — в Мытищах, 8,59% — в Орехово-Зуевском городском округе, 9,51% — в Протвине, 5,6% — в Пушкинском городском округе, 12,58% — в Пущине, 5,47% — в Раменском городском округе, 5,73% — в Реутове, 7,49% — в Сергиево-Посадском городском округе, 10,35% — в Шатуре, 8,75% — в Щелково. В Красноармейске и Наро-Фоминском городском округе, Ступино и Электрогорске, где проходят дополнительные выборы, проголосовали 11,16%, 7,87%, 13,63% и 9,14% соответственно.

Жалоб на ход голосования не поступало. Как уточнили в Мособлизбиркоме, зафиксированы только обращения, не оформленные официально.

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«Для того, чтобы мы говорили о жалобах, жалоба должна быть оформлена. Оформленных жалоб как в ТИК, так и в Центризбирком не поступало. Однако шесть обращений в настоящий момент мы имеем», — рассказал Илья Березкин, описав два из них.

По его словам, один избиратель хотел проголосовать на выборах в Мосгордуму и почему-то пришел на подмосковный избирательный участок. Ему все разъяснили и отправили по месту голосования. Второй намеревался проголосовать в Красногорске, где 8 сентября выборов нет. Ему также были даны разъяснения.

В единый день голосования 8 сентября в Московской области проходят выборы в советы депутатов муниципальных образований региона. По итогам голосования в 31 муниципальном образовании будут замещены 584 мандата.