Якутский ЦИК рассмотрит заявления о пересчете голосов на выборах

Центризбирком Якутии, где на выборах в Госдуму лидирует КПРФ, в среду рассмотрит заявления о пересчете голосов от партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду». Об этом заявил глава ЦИК республики Евгений Федоров, сообщило РИА «Новости».

«Заявления о пересчете голосов <…> будут рассмотрены в среду», — сказал Федоров, выступая на пресс-конференции по итогам парламентских выборов.

ЦИК Якутии ранее объявил, что по итогам обработки 100% протоколов на думских выборах победу одержала партия КПРФ, набравшая 35,15% голосов. Второе место заняла «Единая Россия», которая получила 33,22% голосов избирателей. Партия «Новые люди» набрала 9,87%, а «Справедливая Россия — За правду» — 8,19%.

По одномандатному округу Якутии также победил кандидат от КПРФ Петр Аммосов, набравший 21,61% голосов. Кандидат от «Единой России» Петр Черкашин заручился поддержкой 20,07% избирателей, а Федор Тумусов от «Справедливой России — За правду» получил 19,55% голосов. Всего от Якутии баллотировались девять кандидатов в Госдуму.

Явка на выборах в Якутии составила 51,23%. По этому показателю республика заняла третье место в ДФО. Активнее голосовали в ЕАО (63,14%) и на Чукотке (60,58%).

Политолог Сергей Марков ранее в эфире «360» объяснил рост голосов КПРФ на выборах тем, что все больше молодежи во всем мире выступает за социальную справедливость.