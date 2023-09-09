09 сентября 2023, 22:07
Избиркомы новых регионов России подвели итоги второго дня голосования
Избирком ЛНР сообщил о явке 60,99% по итогам 9 сентября
Закончился второй день голосования, в новых регионах России подвели предварительные итоги. Региональные избиркомы озвучили явку по итогам голосования.
В Донецкой Народной Республике явка избирателей по итогам второго дня голосования составила 74,1%. В Луганской Народной Республике проголосовали в период предварительных и основных дней 60,99% избирателей.
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В Херсонской области свой голос отдали 62,68% жителей, в Запорожской области проголосовали 53,01% избирателей, сообщили в региональных избиркомах.
Жители новых регионов России сознательно идут на выборы, они хотят сделать свой родной край лучше. Многие оказались на избирательном участке впервые, поэтому испытывают волнение.
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