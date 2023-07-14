Важное 14 июля 2023, 20:42 Избирком зарегистрировал четверых кандидатов на выборы губернатора Подмосковья

Читать 360tv в

Период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора завершился в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома. Четверо кандидатов собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов и примут участие в выборах: это действующий глава региона Андрей Воробьев («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СРЗП). Еще один кандидат не прошел муниципальный фильтр.

Претенденты на участие в выборах собирали подписи в открытом режиме: каждый из более чем 1300 муниципальных депутатов мог открыто поддержать выдвижение того или иного политика.

Реклама

Поддержка муниципальных депутатов важна для конструктивной работы кандидатов, которые представляют свою программу, адекватно оценивают возможности развития нашего региона и имеют возможность созидательно его развивать. Таким мнением с телеканалом «360» поделился заместитель председателя Общественной палаты Московской области, председатель Общественной палаты городского округа Люберцы, секретарь совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Петр Ульянов.

«Очень важно, чтобы люди с мест, за которых также проголосовали жители Московской области, поддерживали тех, кто выдвигается на руководящий пост. Избирательная комиссия действовала строго на основе законодательства. К сожалению, один кандидат не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов, которые выступили бы в его поддержку», — рассказал собеседник издания.

Поддержку муниципальных депутатов получили представители различных политических сил, что подтверждает открытость волеизъявления.

«Все зарегистрированные кандидаты являются государственниками. Поэтому, думаю, нас ждет интересная политическая схватка на территории Московской области за голоса избирателей», — подчеркнул Ульянов.

Депутат совета депутатов городского округа Истра Ольга Малышева убеждена, что у кандидата в губернаторы должна быть поддержка «на земле», то есть в муниципалитетах.

«Одно дело отчеты, а другое – это люди, которые видят реальные дела, уважают именно за дела. Кандидатом в губернаторы должен быть настоящий лидер, человек слова и дела, который анализирует проблему, дает слово и выполняет.

Именно этими соображениями руководствовалась я и мои коллеги», — пояснила Малышева.

Чтобы стать кандидатом, претендентам нужно было собрать как минимум 90 подписей от депутатов 43 городских округов. Четверо — Андрей Воробьев, Кирилл Жигарев, Александр Наумов и Анатолий Никитин — уверенно справились с поставленной задачей. Единственным, кому этого не удалось, стал Борис Надеждин, представляющий «Гражданскую инициативу»: он предоставил всего семь подписей. Всего в Подмосковье продолжают работу более 1300 муниципальных депутатов.