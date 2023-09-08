Выборы 08 сентября 2023, 15:27 Избирком Приморья не получил жалоб в первый день голосования Крайизбирком Приморья сообщил об отсутствии нарушений в ходе голосования РИА «Новости»

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Ни одной жалобы не поступило в избирательную комиссию Приморского края за первый день голосования на выборах губернатора. Об этом сообщила председатель крайизбиркома Татьяна Гладких. Ее процитировал ТАСС.

«За целый рабочий день сегодня в комиссию не поступило ни одной жалобы либо обращений письменных», — отметила она.

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На протяжении первого дня выборов работала горячая линия. Поступило более 70 звонков. В основном, как отметила Гладких, избиратели просили помочь найти помещение для голосования. Также люди спрашивали, можно ли принять участие в выборах по месту нахождения.

Несмотря на последствия паводка, все участки края открылись. Специалисты провели серьезную подготовительную работу. Трудности возникли только на одном избирательном участке в Дальнереченске, добавила она.

В Магадане завершился первый день голосования. Явка на участки составила 13%.