Выборы 07 сентября 2023, 11:39 Избирком Белгородской области отложил голосование на выборах в Шебекине Глава ЦИК Памфилова: Белгородская область отложила выборы в Шебекине РИА «Новости»

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В Шебекинском округе и Журавлевском поселении Белгородского района Белгородской области решили отложить выборы в свете непрекращающихся украинских атак. Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова во время вступительного слова на открытии информационного центра ЦИК.

Она напомнила, что если подготовка к выборам может представлять угрозу жизни и здоровью россиян, они откладываются по решению ЦИК.

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«Такие прецеденты есть. В этом году в связи с введением режима повышенной готовности избирательная комиссия Белгородской области приняла решение отложить голосование на выборах депутатов Совета депутатов Шебекинского городского округа и выборах депутатов земского собрания Журавлевского поселения Белгородского района», — рассказала глава ЦИК.

Памфилова напомнила, что жители региона «героически выдерживают» регулярные удары ВСУ.

«Они дают отпор нашим трусливым врагам, которые бегут с поля боя и действуют подло, исподтишка, воюя с мирным населением», — подчеркнула она.

Она также отметила, что достойное проведение избирательной кампании будет лучшим способом отдать дань памяти членов УИК, погибших на СВО.