10 сентября 2023, 11:54
Избирательный участок в Донецке встретил голосующих самоваром
«360»: на избирательном участке в Донецке подготовили выставку «Русский стиль»
Один из избирательных участков в Донецке, на котором побывал «360», встретил голосующих выставкой «Русский стиль». Пожалуй, самый яркий ее экспонат — самовар.
Кроме того, избиратели могут увидеть одежду, украшения и посуду в русском стиле. Обстановка весьма праздничная и патриотичная.
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Многие жители новых регионов признаются, что для них это голосование стало праздником. И на участках к этому подходят соответствующе: их украшают, гостям предлагают угощения. Например, индийский эксперт Пурнима Ананд, побывавший на выборах в Херсонской области, рассказал, что избирателей угощали арбузами, блюдами полевой кухни.
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