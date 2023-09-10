Эксклюзив 10 сентября 2023, 11:54 Избирательный участок в Донецке встретил голосующих самоваром «360»: на избирательном участке в Донецке подготовили выставку «Русский стиль»

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Один из избирательных участков в Донецке, на котором побывал «360», встретил голосующих выставкой «Русский стиль». Пожалуй, самый яркий ее экспонат — самовар.

Кроме того, избиратели могут увидеть одежду, украшения и посуду в русском стиле. Обстановка весьма праздничная и патриотичная.

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Многие жители новых регионов признаются, что для них это голосование стало праздником. И на участках к этому подходят соответствующе: их украшают, гостям предлагают угощения. Например, индийский эксперт Пурнима Ананд, побывавший на выборах в Херсонской области, рассказал, что избирателей угощали арбузами, блюдами полевой кухни.