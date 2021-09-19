Избирательный участок для бездомных открыли на Казанском вокзале Москвы

Россияне без определенного места жительства могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на Казанском вокзале, где открыли избирательный участок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.

Он пояснил, что там могут принять людей с российским паспортом, в котором нет отметки о регистрации по месту жительства.

«На основании обращения они вносятся в список и голосуют, один-единственный участок на всю Москву. Они голосуют только по федеральному округу, им выдается один бюллетень», — пояснил Ермолов.

Воскресенье, 19 сентября, стало последним днем голосования на выборах в Государственную думу России. По данным ЦИК, предварительная явка по России составила 35,69%. Самыми неактивными оказались избиратели Санкт-Петербурга, Ярославской и Владимирской областей. Максимальную явку показали Тува, Кабардино-Балкария и Чеченская Республика.

Жители девяти регионов России выбирают новых губернаторов. В 39 субъектах идет голосование за новые составы местных парламентов. «360» ведет прямую трансляцию с освещением основных событий единого дня голосования.