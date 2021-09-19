Избирательные участки закрылись в Сибири

Омская область стала последним регионом Сибири, где завершилось трехдневное голосование. Жители региона выбирали новый состав регионального Законодательного собрания и депутатов Государственной думы. Глава Избирательной комиссии Омской области Михаил Мордовин в беседе с ТАСС заявил, что серьезных нарушений, влияющих на результат, не выявили.

Он отметил, что по данным на 18:00 (15:00 по московской области) явка в Омской области составила 39,41% от всех зарегистрированных избирателей.

Выборы в Госдуму проходят в течении трех дней. Воскресенье, 19 сентября, стало последним днем голосования на выборах. Жители Омской области одновременно выбирали депутатов местного Законодательного собрания.

По данным Центральной избирательной комиссии, общая явка на выборах в Госдуму составила 40,49% избирателей.

Жители девяти регионов России выбирают губернаторов, еще трех новых глав субъектов назначают депутаты местных парламентов. Кроме того, в 39 регионах выбирают состав местных парламентов.

Главные события единого дня голосования можно узнать из прямой трансляции «360».