Выборы 10 сентября 2023, 09:00 Избирательные участки в Подмосковье открылись под гимн Российской Федерации Гимн России прозвучал перед открытием избирательных участков в Подмосковье РИА «Новости»

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Перед открытием избирательных участков в Подмосковье прозвучал гимн Российской Федерации. Об этом сообщила Избирательная комиссия Московской области.

Граждане России выбирают губернатора Московской области, депутата облдумы по Пушкинскому одномандатному округу № 17 и парламентариев в Советы депутатов в 10 городских округах.

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Выборы продлятся 3 дня — 8, 9 и 10 сентября.

Всего 10 сентября открылся 3971 избирательный участок, их запуск состоялся в 08:00.

Явка на 20:00 9 сентября составила в Подмосковье 43,33%. Очно выборы посетили 2 420 501 человек. В формате дистанционного электронного голосования свои голоса отдали еще 358 683 гражданина РФ.

Все избирательные участки в Подмосковье организаторы выборов оборудовали системами видеофиксации. Технологии позволят удостовериться в прозрачности избирательного процесса и предотвратить нарушения.