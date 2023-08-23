Выборы 23 августа 2023, 19:50 Избирательные участки в Подмосковье оборудуют пандусами Мособлизбирком: в Подмосковье 300 тысяч избирателей с повышенными потребностями РИА «Новости»

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В Московской области уделяют большое внимание избирателям с повышенными потребностями, сообщили в Telegram-канале Мособлизбиркома. В дни голосования для них создают комфортные условия.

На избирательных участках устанавливают пандусы, размещают плакаты с крупным текстом. В этом году на выборах губернатора Московской области будут использовать дополнительные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

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По данным Минсоцразвития, на территории Подмосковья зарегистрированы более 300 тысяч избирателей с повышенными потребностями.

Ранее Избирком Московской области зарегистрировала четырех кандидатов на должность губернатора: Андрея Воробьева от «Единой России», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от «Справедливой России». Выборы в Московской области пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Общественная палата обеспечит наблюдение на участках во время голосования.

Ранее Мособлизбирком провел девятый семинар для общественных наблюдателей. Участниками встречи стали представители УИК из Королева, Пушкино и Сергиева Посада. Для них провели много практик, которые действительно можно использовать при работе в дни голосования.