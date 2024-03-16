Выборы 16 марта 2024, 08:00 Избирательные участки в Подмосковье начали работу во второй день выборов РИА «Новости»

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Избирательные участки для голосования открылись в Московской области во второй день выборов президента, 16 марта. Они будут открыты с 08:00 до 20:00.

В общей сложности в регионе работают 3928 участка. Все участковые избирательные комиссии обеспечили металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций подготовили 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных.

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В целях безопасности и легитимности выборов почти 67% от всех УИКов (2668) оснастили видеокамерами. На остальных обеспечена видеорегистрация (1266 УИКов и 61 территориальная избирательная комиссия).

Накануне, подводя итоги первого дня голосования, секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс отмечал, что картину оценивают позитивно. А нештатные ситуации на территории участков имели лишь точечный характер.

По данным ЦИК, явка первого дня голосования на выборах президента к 21:00 составила 35,59%.