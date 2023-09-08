Выборы 08 сентября 2023, 21:00 Избирательные участки в Московской области завершили первый день работы Мособлизбирком: все избирательные участки закрылись в 20:00 РИА «Новости»

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В Подмосковье завершился первый день голосования. Все избирательные участки в регионе закрылись в 20:00. Об этом сообщили в Telegram-канале Мособлизбиркома.

«Прорези всех стационарных ящиков закрыты опечатываемыми заглушками», — уточнили в Мособлизбиркоме.

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С 8 по 10 сентября в регионе проходят выборы губернатора Подмосковья. В этом году в области впервые применили способ дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Более тысяч молодых наблюдателей, предварительно прошедших обучение, следили за голосованием в Московской области в первый день выборов.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева сообщила, что 8 сентября существенных нарушений на избирательных участках не выявили.