Выборы 10 сентября 2023, 10:58 Избирательные участки в ДНР закроют в 15:00 Высоцкий: за депутатов Народного совета ДНР проголосовали 74% избирателей Телеканал «360»

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На выборах депутатов Народного совета в Донецкой Народной Республике предварительная явка составила 74,01%. Об этом рассказал председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

«На выборах депутатов донецкого горсовета предварительная явка за сегодня составила 68,32%», — добавил он.

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Избирательные участки в ДНР закроют 10 сентября в 15:00. Почти все избиратели сделали свой выбор с учетом досрочного голосования.

Новые регионы показали самую высокую явку на голосовании в России. В ЛНР проголосовали 60,99% избирателей, в Запорожской области — 53,01%, в Херсонской — 62,68%.

Ранее жители Мариуполя поделились впечатлениями от выборов. Они добавили, что хотят «жить с Россией», потому что очень долго этого ждали. Теперь город восстанавливают и это очень радует их.