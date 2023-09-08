Эксклюзив 08 сентября 2023, 22:15 Избирательные участки в ДНР разгрузили в целях безопасности «360»: участки в ДНР разгрузили ради обеспечения безопасности

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Избирательные участи в ДНР разгрузили в целях обеспечения безопасности людей. На одном из УИК в Макеевке побывала съемочная группа «360».

«Мы ждем стабильности. Будет стабильность — люди будут чувствовать себя более уверенно. <…> Надеемся, что все-таки наступит мир», — сказала одна из избирательниц в Макеевке.

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«Мы — русский народ», — заявила избирательница, добавив, что испытывает гордость от того, что голосует в составе России.

Участок большой, к нему прикреплены почти две тысячи жителей Макеевки. Основная масса избирателей прошла в первый час голосования, с восьми до девяти утра. После участок практически опустел. Это связано с тем, что члены избирательных комиссий хорошо отработали на досрочном голосовании. Такие меры предпринимались, чтобы в основной день выборов разгрузить избирательные участки в целях безопасности.