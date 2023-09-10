Выборы 10 сентября 2023, 03:15 Избирательные участки в ДНР 10 сентября закроют раньше Избирком ДНР: избирательные участки в регионе закроют 10 сентября в 15:00 Телеканал «360»

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Избирательные участки в Донецкой Народной республике 10 сентября закроются раньше, в 15:00. В регионе проголосовало подавляющее большинство избирателей, сообщили в Telegram-канале избиркома ДНР.

По итогам 10 дней досрочного и голосования на экстерриториальных участках явка на выборах депутатов Народного Совета ДНР составила 74,01%, на выборах депутатов Донецкого городского совета — 68,32%.

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Избирательные участки 8 и 9 сентября работали с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

«Так как многие жители республики уже проголосовали в ходе досрочного голосования и двух дней работы стационарных участков, было принято решение завтра, 10 сентября, закрыть избирательные участки в 15:00», — сообщили в избиркоме.

Избиркомы новых регионов России подвели итоги второго дня голосования. В ЛНР проголосовали 60,99% избирателей, в Запорожской области — 53,01%, в Херсонской — 62,68% жителей региона.