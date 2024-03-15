Выборы 15 марта 2024, 08:04 Избирательные участки открылись в Туве Глава Ховалыг: в Туве открылись все 187 избирательных участков

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В Туве утром 15 марта открылись 187 избирательных участков. Жители республики смогут проголосовать за президента России и выбрать территории для благоустройства в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.

«В республике все участки открылись вовремя, без происшествий. С самого утра большие очереди. Люди идут целыми семьями, у всех праздничное настроение», — сказал он.

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Владислав Ховалыг с женой проголосовали на участке в гимназии № 5 города Кызыла. Всего в Туве открыли 187 участков. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Одновременно с выборами президента началось голосование за общественные пространства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Выбрать проекты можно в пунктах на территории Кызыла и поселка городского типа Каа-Хем.

Голосование в восьми регионах Сибири стартовало в 08:00 (04:00 по московскому времени). Кроме Тувы избирательные участки открыли в Хакасии, Красноярском крае и других субъектах.