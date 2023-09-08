08 сентября 2023, 08:04
Избирательные участки открылись в России
По всей России заработали избирательные участки. Они открылись в 08:00.
В большинстве регионов выборы будут трехдневными, основным днем станет 10 сентября.
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В Подмосковье будут выбирать губернатора, депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и членов Совета депутатов в 10 городских округах. Жители впервые получат возможность проголосовать дистанционно. Для этого достаточно иметь учетную запись на портале «Госуслуги» и гаджет с выходом в интернет.
Первыми в России открылись участки в Дальневосточном федеральном округе. В числе первых проголосовавших были главы регионов.
Накануне в Мосгоризбиркоме разделили ключи для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования на выборах мэра столицы и депутатов представительных органов местного самоуправления. Ключи получили пять человек.
Выборы состоятся в 85 российских регионах, в том числе в новых субъектах страны.
Выборы
Выборы в Подмосковье — 2023
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