Выборы 15 марта 2024, 07:53 Избирательные участки открыли еще в пяти регионах России Избирательные участки открылись в 5 регионах Приволжского и Южного округов РИА «Новости»

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Голосование на выборах президента России началось в четырех субъектах Приволжского федерального округа и одном — Южного. Об этом сообщило РИА «Новости».

Время в этих регионах отличается от московского на один час. В 08:00 (07:00 по московскому времени) голосование стартовало в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областях и Республике Удмуртия.

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Власти Саратовской области объявили о проведении фотоконкурса «Мой выбор 2024» среди избирателей. Авторы лучших снимков с избирательного участка получат сертификаты в магазины электроники и бытовой техники. Голосование организовали на 1642 участках.

На территории Удмуртии открыли 1110 постоянных и 14 временных избирательных участков. В регионе насчитали почти 1,2 миллиона избирателей.

Выборы президента России стартовали также в Приморье, Хабаровском крае, Башкирии, Омской области и других регионах. Участники спецоперации проголосовали досрочно.