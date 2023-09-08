08 сентября 2023, 11:04
Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки
Глава ЦИК Памфилова: избирком в Херсонской области эвакуировали
Избирательную комиссию в Херсонской области пришлось эвакуировать из-за «меняющейся ситуации». Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в Херсоне объявили ракетную атаку.
«В связи с этим может измениться режим работы», — добавила Памфилова.
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Скорее всего, он сдвинется на час.
Накануне члены избирательной комиссии в Волновахе пострадали в результате обстрела ВСУ. Ранения оказались легкими. Одну сотрудницу доставили в больницу, она уже выздоравливает. Остальным оказали необходимую медпомощь и отпустили. Волновахская УИК продолжила работать штатно.
За день до этого члены избиркома также попали под обстрел в Волновахе. Были пострадавшие, подробностей о происшествии не приводилось. Днем 6 сентября ВСУ выпустили по городу три ракеты из реактивной системы залпового огня — предположительно, американской HIMARS. Две ракеты достигли цели. Под удар попало здание ДК имени Владимира Жоги.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
Херсонская область
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