Выборы 08 сентября 2023, 11:04 Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки Глава ЦИК Памфилова: избирком в Херсонской области эвакуировали РИА «Новости»

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Избирательную комиссию в Херсонской области пришлось эвакуировать из-за «меняющейся ситуации». Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в Херсоне объявили ракетную атаку.

«В связи с этим может измениться режим работы», — добавила Памфилова.

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Скорее всего, он сдвинется на час.

Накануне члены избирательной комиссии в Волновахе пострадали в результате обстрела ВСУ. Ранения оказались легкими. Одну сотрудницу доставили в больницу, она уже выздоравливает. Остальным оказали необходимую медпомощь и отпустили. Волновахская УИК продолжила работать штатно.

За день до этого члены избиркома также попали под обстрел в Волновахе. Были пострадавшие, подробностей о происшествии не приводилось. Днем 6 сентября ВСУ выпустили по городу три ракеты из реактивной системы залпового огня — предположительно, американской HIMARS. Две ракеты достигли цели. Под удар попало здание ДК имени Владимира Жоги.