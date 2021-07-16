Избирательная комиссия Московской области заверила список кандидатов от КПРФ в депутаты Московской областной думы по единому избирательному округу. Всего на выборы идут 96 человек.

Также был заверен список из 24 человек, которые являются кандидатами в депутаты областной думы от партии КПРФ по одномандатным избирательным округам.

«Все кандидаты, как по единому избирательному округу, так и по одномандатным избирательным округам, выдвинуты Московским областным отделением политической партии „Коммунистическая партия Российской Федерации“», — сказано в сообщении пресс-службы московского областного отделения КПРФ.

Выборы разных уровней пройдет в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Жители Подмосковья будут выбирать депутатов Московской областной думы.