«Избирательная кампания состоялась». Аналитик оценил явку на выборы

Можно уверено говорить, что избирательная кампания состоялась, , рассказал «360» генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. Явка сейчас составляет 45%, и она будет еще корректироваться.

«У нас в семи регионах было так называемое дистанционное электронное голосование. Например, в Москве достаточно значительная цифра по участникам электронного дистанционного голосования, поэтому цифры могут корректироваться», — объяснил он.

По словам Потуремского, основной прогноз, связанный с тем, что в условиях пандемии коронавируса явка может быть низкой, скорее не оправдался.

«Явка достаточно высокая, нормальная, на уровне. Нарушений в ходе избирательной кампании, насколько я понимаю, каких-то значительных не было. То есть кампания состоялась, и мы сейчас находимся в самом интересном периоде — ждем результатов, первых цифр», — отметил Потуремский.

По его словам, попытки некоторых партий-кандидатов призывать своих сторонников не участвовать, например, в дистанционном голосовании, не ходить в три дня голосования, а приходить в определенный день, в определенный час, выглядят лишенными здравого смысла.

Основное медиапотребление России, независимо от возраста, шагнуло в интернет, считает Потуремский. И если, например, в 2016 году интернет был скорее дополнительным инструментом, то в 2021 году можно говорить уверено, что кандидаты и партии, которые не вели коммуникационную кампанию в интернете, своего результата просто не способны достичь, отметил он.

«Да, интернет стал очень важным инструментом коммуникации, формирования связи в условиях как бы пандемийной реальности. Это еще и очень важный коммуникационный канал», — заключил Потуремский.