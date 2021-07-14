«Избирательная кампания будет насыщенной». Выборы-2021 привлекут внимание людей яркими выступлениями

Фонд исследования проблем демократии представил доклад, посвященный анализу конкуренции на выборах всех уровней за последние годы. Отдельное внимание уделили предстоящим выборам, которые пройдут в сентябре 2021 года. Член Общественной палаты Московской области Петр Ульянов обсудил этот доклад с «360».

Ульянов подчеркнул, что доклад действительно отражает сегодняшние реалии политического времени. В нем этой работе провели анализ событий, которые происходили в предыдущие сезоны на региональных, федеральных и муниципальных выборах.

«Как в регионах, так и на федеральной плоскости в преддверии избирательной кампании в сентябре 2021 года мы видим активизацию политических сил, партий, моделей их работы, взаимодействия с электоратом, с избирателями», — отметил он.

Член Общественной палаты Московской области уверен, что будет интересная кампания.

«Она позволит всем политическим силам охватить избирателя и привлечь его на избирательные участки. Это будут и различные перформансы, и программные выступления. Уже скоро стартует избирательная кампания, к которой будет привлечено внимание всех людей, которые имеют право участвовать в избирательной системе», — пояснил он.

Я уверен, что все будет проходить в рамках закона и при этом все политические силы будут иметь возможность донести свою позицию до избирателя Петр Ульянов член Общественной палаты Московской области.

Собеседник напомнил, что сейчас на базе федеральной, региональных и муниципальных общественных палат формируются штабы, которые будут наблюдать за процессами подготовки избирательной кампании, ее реализацией, давать ей оценки и высказывать мнения по текущей ситуации. Он подчеркнул, что это очень хорошо.

«Потому что, действительно, избирательная кампания будет очень насыщенной, интересной, и очень важно, чтобы гражданское общество имело возможность высказывать свое мнение о происходящем. Для этого должны быть аналитические подборки, взаимодействия с различными силами — чтобы иметь более объективную информацию о происходящем», — заключил Ульянов.

Фонд исследования проблем демократии в своем докладе подчеркнул, что политическая конкуренция в России за последние годы продолжает расти. На это указывают рост числа выдвинутых и зарегистрированных кандидатов и партий, а также число побед оппозиционеров, которые никто не мог спрогнозировать.

Ожидается, что выборы-2021 будут не менее конкурентными. Сейчас есть сразу несколько интриг — например, нельзя спрогнозировать, кто станет победителем в своей нише и пройдет ли в парламент пятая партия.

Однако конкуренцию определяет не только регистрация на участие, но и возможность свободно вести избирательную кампанию. Национальный общественный мониторинг создал общероссийскую сеть экспертов, а Общественная палата запустила создание общественных штабов. Это позволит гражданам контролировать все этапы выборов и следить, чтобы партии и кандидаты вели честную и законную агитационную кампанию.