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    14 июля 2021, 14:13

    «Избирательная кампания будет насыщенной». Выборы-2021 привлекут внимание людей яркими выступлениями

    Дмитрий Толокевич, Екатерина Керсипова

    Фонд исследования проблем демократии представил доклад, посвященный анализу конкуренции на выборах всех уровней за последние годы. Отдельное внимание уделили предстоящим выборам, которые пройдут в сентябре 2021 года. Член Общественной палаты Московской области Петр Ульянов обсудил этот доклад с «360».

    «Избирательная кампания будет насыщенной». Выборы-2021 привлекут внимание людей яркими выступлениями

    Ульянов подчеркнул, что доклад действительно отражает сегодняшние реалии политического времени. В нем этой работе провели анализ событий, которые происходили в предыдущие сезоны на региональных, федеральных и муниципальных выборах.

    «Как в регионах, так и на федеральной плоскости в преддверии избирательной кампании в сентябре 2021 года мы видим активизацию политических сил, партий, моделей их работы, взаимодействия с электоратом, с избирателями», — отметил он.

    Член Общественной палаты Московской области уверен, что будет интересная кампания.

    «Она позволит всем политическим силам охватить избирателя и привлечь его на избирательные участки. Это будут и различные перформансы, и программные выступления. Уже скоро стартует избирательная кампания, к которой будет привлечено внимание всех людей, которые имеют право участвовать в избирательной системе», — пояснил он.

    Я уверен, что все будет проходить в рамках закона и при этом все политические силы будут иметь возможность донести свою позицию до избирателя

    Петр Ульяновчлен Общественной палаты Московской области.

    Собеседник напомнил, что сейчас на базе федеральной, региональных и муниципальных общественных палат формируются штабы, которые будут наблюдать за процессами подготовки избирательной кампании, ее реализацией, давать ей оценки и высказывать мнения по текущей ситуации. Он подчеркнул, что это очень хорошо.

    «Потому что, действительно, избирательная кампания будет очень насыщенной, интересной, и очень важно, чтобы гражданское общество имело возможность высказывать свое мнение о происходящем. Для этого должны быть аналитические подборки, взаимодействия с различными силами — чтобы иметь более объективную информацию о происходящем», — заключил Ульянов.

    Фонд исследования проблем демократии в своем докладе подчеркнул, что политическая конкуренция в России за последние годы продолжает расти. На это указывают рост числа выдвинутых и зарегистрированных кандидатов и партий, а также число побед оппозиционеров, которые никто не мог спрогнозировать.

    Ожидается, что выборы-2021 будут не менее конкурентными. Сейчас есть сразу несколько интриг — например, нельзя спрогнозировать, кто станет победителем в своей нише и пройдет ли в парламент пятая партия.

    Однако конкуренцию определяет не только регистрация на участие, но и возможность свободно вести избирательную кампанию. Национальный общественный мониторинг создал общероссийскую сеть экспертов, а Общественная палата запустила создание общественных штабов. Это позволит гражданам контролировать все этапы выборов и следить, чтобы партии и кандидаты вели честную и законную агитационную кампанию.