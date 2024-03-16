Выборы 16 марта 2024, 21:29 Избиратели в Москве приняли участие в розыгрыше «Миллион призов» Более 1,6 млн москвичей победители в первом розыгрыше «Миллиона призов» РИА «Новости»

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Более 1,6 миллиона москвичей, которые проголосовали в электронном формате на выборах президента, стали победителями в первом из трех розыгрышей программы «Миллион призов». Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

«Победителями розыгрыша стали 1 637 272 человека. Среди них разыграли одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю)», — указали в сообщении.

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Баллы можно будет использовать для обмена на покупки у партнеров акции в магазинах, кафе или театрах, а также направить на благотворительные цели.

Все победители получат СМС с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше. Уникальный код участника активируется на сайте программы до 30 марта включительно. Более подробно информацию можно изучить на сайте ag-vmeste.ru.

По данным ЦИК, число проголосовавших россиян на выборах президента на 20:34 16 марта составило 57,25%. Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что второй день голосования в Москве прошел спокойно.