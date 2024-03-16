Выборы 16 марта 2024, 08:43 Избирателей в Шатуре встретили в народных костюмах

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Члены избирательной комиссии на участке № 3321 в Шатуре во второй день голосования на выборах президента встретили избирателей в русских народных костюмах. Видео появилось в распоряжении «360».

Национальные элементы в одежде и праздничная атмосфера вызвала у горожан большой интерес и восторг. Все это создало особую атмосферу, подчеркнуло и связь с историческими традициями России.

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Утром в субботу в Московской области начали работу избирательные участки на второй день выборов президента. Всего в регионе работают 3936 избирательных участков, 3928 из них образованы в общем порядке, также есть восемь временных.

Накануне секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс заявил, что первый день голосования в Подмосковье прошел позитивно.