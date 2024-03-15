Выборы 15 марта 2024, 09:10 Избирателей на участке в Можайске встретили девушки в русских народных костюмах

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Девушки в русских народных костюмах и артист в ростовом костюме медведя встречают избирателей на участке № 1577 в Можайском культурно-досуговом центре. Сразу после открытия сюда уже прибыли первые желающие отдать свой голос на выборах главы государства.

В числе первых проголосовавших были депутат Совета депутатов Василий Овчинников и супруга участника СВО Светлана Лозбенева.

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Выборы президента будут проходить с 15 по 17 марта. Воскресенье будет основным днем голосования. Избирательные участки все три дня будут доступны с 08:00 до 20:00.

В Московской области их открылось 3928. На участках в дни голосования будут работать 36,3 тысячи сотрудников УИКа.