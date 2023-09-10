Выборы 10 сентября 2023, 13:41 Избиратель в образе Раскольникова проголосовал в Звенигороде Актер Курышев в образе Родиона Раскольникова пришел на выборы в Звенигороде

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На избирательный участок в звенигородском Доме детского творчества пришел мужчина в плаще и цилиндре. Им оказался актер Егор Курышев в образе Родиона Раскольникова.

На участок для голосования он заглянул в перерыве между съемками фильма по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Внешний вид мужчины произвел на присутствующих яркое впечатление. Особенно интересным был контраст между одеждой прошлой эпохи и современными устройствами, которыми актер пользовался.

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В этом году голосование в Подмосковье проходит интересно: на выборах то и дело появляются персонажи из книг и фильмов. Так, на выборах в Химках появился избиратель в образе крокодила Гены. До этого в Лосино-Петровский на избирательный участок пришел человек в костюме Чебурашки и раздал всем апельсины.

В Егорьевске волеизъявиться решил Человек-паук. Им оказался аниматор, который решил поучаствовать в голосовании без отрыва от работы.