Избиратель в костюме водолаза проголосовал на участке в Рязанской области

В Рязанской области на один из участков для голосования пришел мужчина в костюме водолаза и ластах. Избирателю никто не помешал проголосовать. Об этом сообщил глава координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Видео с избирателем в гидрокостюме и ластах, который пришел голосовать на УИК 1023 в Рязанской области, вывели на экран во время брифинга ситуационного центра ОП РФ. Отказывать ему в праве голосования не было никаких оснований.

«Понятно, что это курьез. Самое забавное что если это человек, который прописан, пришел с документами, он есть в списке избирательном, то, естественно, отказать никакого повода нет», — процитировало Григорьева РИА «Новости».

Парламентские выборы проходят в России с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва проходят выборы глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. В Московской области по состоянию на 12:00 воскресенья явка избирателей превысила 32%.