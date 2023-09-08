Выборы 08 сентября 2023, 19:32 Избиратель в костюме Чебурашки проголосовал в Лосино-Петровском и раздал всем апельсины Избиратель в костюме Чебурашки проголосовал в Лосино-Петровском

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На избирательный участок № 4161 в Лосино-Петровском пришел человек в костюме Чебурашки. Он проголосовал и раздал всем апельсины.

Герой ответственно отнесся к исполнению гражданского долга и пришел голосовать в первый день выборов губернатора Московской области. Он сделал свой выбор в кабине для голосования в шутливой форме — принесенный им бюллетень был ненастоящим.

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«Все сегодня ходят, голосуют и мне тоже захотелось проголосовать. Но так как я — Чебурашка, я не могу этого сделать, поэтому у меня свой бюллетень», — пояснил он.

После человек в костюме Чебурашки угостил избирателей апельсинами. Он признался, что сегодня сбылась его мечта — побывать в кабине для голосования. Члены участковой комиссии обрадовались такому необычному «избирателю».

Председатель УИК № 4161 Артем Борисов отметил, что первый день голосования выдался непростым. Кроме того, на улице хмурая погода. Но Чебурашка поднял настроение всем на участке.

«Несмотря на то что это день тяжелый, он такой же нужный, как сегодня был этот Чебурашка, который поднял всем настроение, угостил апельсинами и у всех сейчас в избирательной комиссии на лицах улыбки», — добавил Борисов.

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