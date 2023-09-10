Выборы 10 сентября 2023, 16:53 Итоговая явка на выборах в ЛНР превысила 70% Избирком ЛНР: итоговая явка в регионе составила 72,53% РИА «Новости»

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Итоговая явка на выборах в Луганской Народной Республике составила более 70% избирателей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя избиркома ЛНР Марианну Сумскую.

«Итоговая явка составила 72,53%. <…> Все участки закрыты, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов», — сказала она на брифинге в инфоцентре избиркома ЛНР.

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Ранее в избиркомах Донецкой Народной Республики, а также Херсонской области сообщили, что избирательные участки завершили работу в 15:00. В выборах поучаствовали 75% жителей ДНР, в Херсонской области в третий день голосования явка составила 64,45%.