Итоги выборов подвели в Дубне
В Дубне голосование проходило на 28 участках. Ранним утром избирательный бюллетень заполнил глава города Максим Данилов.
Он подчеркнул важность этого дня для будущего Дубны. Выбор повлияет на то, как город будет жить в ближайшие пять лет.
«Команда из 20 депутатов будет принимать решения, важные для города. Они — и в области бюджета, и имущественных, земельных отношений, и в части строительства. Это — наша обязанность. Будущие поколения нам не простят, если мы не сделаем свой выбор. Город должен процветать, поэтому каждый выберет своего — по душе, по делу», — сказал Максим Данилов.
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Впервые за историю выборов в Дубне на двух участках было по одному кандидату. Поэтому в бюллетени, в соответствии с законом, был внесен вариант «против». На остальных участках такого нет. На одном — 20-м — зарегистрировано рекордное количество, сразу 10 претендентов на кресло в Совете депутатов.
Валерий Тяпкин — предприниматель, много времени уделяет работе, его фирма локализована в Твери. В Дубне — живет и отдыхает. Кого выбрать — советовался в супругой, которая больше в курсе местных дел. Говорит, что не удивлен небольшой явкой.
«Сейчас все спокойно, все хорошо. Если народ не участвует, значит, у него подсознательно есть мысль — мне и так хорошо. Ничего менять не надо. От того, что я проголосую, мало что изменится», — сказал Валерий Тяпкин.
В полдень освободился с тренировки многократный чемпион мира и Европы по плаванию в категории «мастерс» Дмитрий Бычков. Ему не всегда удается участвовать в выборах, поскольку часто находится в отъезде — защищает честь страны за границей.
«Когда нахожусь в городе, прихожу на избирательный участок и делаю свой выбор. Считаю ли это обязанностью? Нет, скорее возможностью. В данном случае — возможность иметь своего представителя в Совете депутатов, возможность быть услышанным», — поделился Дмитрий Бычков.
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В итоге депутатский корпус обновился более, чем наполовину. Девять человек из предыдущего состава удержались на своих местах. Двое из них получили максимальное и минимальное число голосов — Ярослав Викулин и Игорь Широков, соответственно. Ровно половина среди избранных — самовыдвиженцы. Самая многочисленная партия, представленная теперь в городском совете — КПРФ. Существенных нарушений за время голосования в Дубне не зафиксировано.
«Каждый из кандидатов следит за оппонентом, чтобы какие-либо нарушения были выявлены. Каждый из кандидатов имеет право присутствовать на своем избирательном участке и иметь наблюдателя и члена комиссии с правом совещательного голоса. Это упрощает процесс, поскольку исключает какие-либо фальсификации», — сообщил председатель территориальной избирательной комиссии г. о. Дубна Алексей Алексеев.
В единый день голосования в Подмосковье самая низкая явка оказалась в городском округе Жуковский — чуть более 13 процентов. Самую высокую показали жители Ступина — около 32 процентов. Дубненцы по уровню активности были в средней зоне.