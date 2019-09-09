Итоги выборов подвели в Дубне

Итоги прошедших в воскресенье выборов подводят и в Дубне. Как проходило голосование и насколько изменился состав Совета по сравнению с прошлым — в материале «360».

В Дубне голосование проходило на 28 участках. Ранним утром избирательный бюллетень заполнил глава города Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Он подчеркнул важность этого дня для будущего Дубны. Выбор повлияет на то, как город будет жить в ближайшие пять лет.

«Команда из 20 депутатов будет принимать решения, важные для города. Они — и в области бюджета, и имущественных, земельных отношений, и в части строительства. Это — наша обязанность. Будущие поколения нам не простят, если мы не сделаем свой выбор. Город должен процветать, поэтому каждый выберет своего — по душе, по делу», — сказал Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

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Впервые за историю выборов в Дубне на двух участках было по одному кандидату. Поэтому в бюллетени, в соответствии с законом, был внесен вариант «против». На остальных участках такого нет. На одном — 20-м — зарегистрировано рекордное количество, сразу 10 претендентов на кресло в Совете депутатов.

Валерий Тяпкин — предприниматель, много времени уделяет работе, его фирма локализована в Твери. В Дубне — живет и отдыхает. Кого выбрать — советовался в супругой, которая больше в курсе местных дел. Говорит, что не удивлен небольшой явкой.

«Сейчас все спокойно, все хорошо. Если народ не участвует, значит, у него подсознательно есть мысль — мне и так хорошо. Ничего менять не надо. От того, что я проголосую, мало что изменится», — сказал Валерий Тяпкин.

Источник фото: телеканал «360»

В полдень освободился с тренировки многократный чемпион мира и Европы по плаванию в категории «мастерс» Дмитрий Бычков. Ему не всегда удается участвовать в выборах, поскольку часто находится в отъезде — защищает честь страны за границей.

«Когда нахожусь в городе, прихожу на избирательный участок и делаю свой выбор. Считаю ли это обязанностью? Нет, скорее возможностью. В данном случае — возможность иметь своего представителя в Совете депутатов, возможность быть услышанным», — поделился Дмитрий Бычков.

Источник фото: телеканал «360»

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В итоге депутатский корпус обновился более, чем наполовину. Девять человек из предыдущего состава удержались на своих местах. Двое из них получили максимальное и минимальное число голосов — Ярослав Викулин и Игорь Широков, соответственно. Ровно половина среди избранных — самовыдвиженцы. Самая многочисленная партия, представленная теперь в городском совете — КПРФ. Существенных нарушений за время голосования в Дубне не зафиксировано.

«Каждый из кандидатов следит за оппонентом, чтобы какие-либо нарушения были выявлены. Каждый из кандидатов имеет право присутствовать на своем избирательном участке и иметь наблюдателя и члена комиссии с правом совещательного голоса. Это упрощает процесс, поскольку исключает какие-либо фальсификации», — сообщил председатель территориальной избирательной комиссии г. о. Дубна Алексей Алексеев.

Источник фото: телеканал «360»

В единый день голосования в Подмосковье самая низкая явка оказалась в городском округе Жуковский — чуть более 13 процентов. Самую высокую показали жители Ступина — около 32 процентов. Дубненцы по уровню активности были в средней зоне.