Итоги пятого дня голосования по поправкам в Конституции России

Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием проверяет различные сообщения о нарушениях. За пять дней с начала голосования он зафиксировал в соцсетях 2,5 тысячи таких фейковых данных. За последние два дня их количество выросло в два раза — ожидается, что оно продолжит увеличиваться.

Официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов рассказал, что за пять дней в колл-центр поступило 400 звонков от наблюдателей, из них 100 — за 29 июня.Основная часть — организационные вопросы от наблюдателей.

«Все сообщения о возможных нарушениях тщательно проверяются с помощью записей камер на участках. К их разбору подключаются юристы и другие эксперты. Если этого недостаточно, на место выезжает мобильная группа разбора нарушений», — пояснил Асафов.

Он отметил, что в некоторых случаях мобильная группа посещает участки и для плановых проверок. За 29 июня они посетили сразу четыре участка, чтобы проверить соблюдение санитарных норм. Ни на одном из них нарушений не обнаружили.

Выездные проверки при появлении сообщений о возможном нарушении проводит и региональная временная рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 25 июня она начала проверку сообщений о том, что на участки для голосования вышли не уполномоченные лица из-за отказа от работы нескольких членов комиссии. Проверка показала, что нарушения не было — на участки не вышли не более двух членов от каждой комиссии, что не противоречит требованиям к ее составу.

Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве тщательно проверяет все сообщения о возможных нарушениях. Он также анализирует сообщения в социальных сетях — волонтеры общественной палаты обнаружили 2,5 тысячи фейковых сообщений о нарушениях.

«За последние два дня число фейковых сообщений увеличилось в два раза, и, как ожидается, будет только расти. Конечно, членам группы разбора нарушений приходится тратить время на разбор каждого подобного сообщения, но это, увы, часть работы», — подчеркнул Асафов.

Несколько раз в день в общественном штабе проходят заседания группы разбора нарушений. Сегодня она проверила 18 сообщений о возможных нарушениях, в результате подтвердились только три из них.

В первом случае участник проголосовал за себя, а затем — получил бюллетень для голосования за свою жену по генеральной доверенности.

Проверка подтвердила факт нарушения — голосовать за других лиц, даже по генеральной доверенности, нельзя. В результате все бюллетени, которые находились в ящике для голосования, поместили в сейф-пакет и признали недействительными Александр Асафов.

Во втором случае мужчина с подмосковной регистрацией сначала проголосовал дома, а потом — пришел в Москву по месту старой регистрации. На участке он закрыл рукой лист с отметкой о выписке и получил бюллетень. В результате аннулируют целый ящик для голосования с бюллетенями голосующих.

Третье нарушение касается отказа комиссии выдать удостоверение наблюдателя одному из депутатов Мосгордумы. Общественный штаб связался с территориальной комиссией и потребовал выдать такое удостоверение.