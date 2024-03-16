Выборы 16 марта 2024, 09:39 «Исполнить гражданский долг». Сестра бойца СВО из Балашихи — о выборах президента Сестра бойца СВО из Балашихи назвала выборы важным гражданским долгом

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Участие в выборах президента России — важный гражданский долг. На это «360» указала жительница Балашихи Елена А.

Девушка призналась, что для нее это первые выборы в жизни.

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«Мой брат сейчас находится на передовой в зоне специальной операции. Поэтому для меня выборы важны, это наш гражданский долг», — сказала она.

Ранее «360» показал видео, на котором члены избирательной комиссии на участке № 3321 в Шатуре встретили избирателей в русских народных костюмах во второй день голосования на выборах президента.

Праздничная атмосфера и национальные элементы в одежде вызвали у граждан большой восторг и интерес, всем это напомнило связь с историческими традициями России.