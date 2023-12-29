Важное 29 декабря 2023, 18:33 Иностранные хакеры атаковали сайт кандидата Путина Избирательный штаб: сайт кандидата Путина подвергся DDOS-атакам РИА «Новости»

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Сайт кандидата в президенты Владимира Путина атаковали иностранные хакеры. Избирательный штаб уже принял все необходимые меры, сообщила его глава Александра Суворова. Ее слова привело РИА «Новости».

Сайт кандидата в президенты России запустили днем 29 декабря. По словам Суворовой, уже в 13:00 по московскому времени штаб Путина начал фиксировать DDoS-атаки на ресурс из-за рубежа.

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«Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме», — отметила руководитель штаба.

Ранее ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Путина на мартовских выборах 2024 года, удостоверения получили 346 человек. В список включили, в частности, певицу Ларису Долину, дирижера Юрия Башмета, артиста Shaman (Ярослава Дронова), актера Сергея Безрукова.

Кандидатами в президенты на грядущих выборах стали 14 человек. Они подали документы как представители партий или самовыдвиженцы.