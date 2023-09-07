Важное 07 сентября 2023, 11:20 Информационный центр ЦИК России начал работу Глава ЦИК РФ Памфилова объявила о начале работы информационного центра комиссии РИА «Новости»

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Информационный центр ЦИК России начал работу. Вступительное слово произнесла глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Перед началом ее речи присутствующие почтили память погибших на СВО членов участковых избирательных комиссий.

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Элла Памфилова отметила, что в этом году выборы пройдут в условиях спецоперации. Ряд сотрудников ушли на фронт, чтобы отдать долг родине. Некоторые из них не вернулись.

«Самая лучшая память героев — достойно провести избирательные кампании, чтобы не стыдно было смотреть в глаза», — подчеркнула она.

Памфилова напомнила, что четыре новых субъекта России участвуют в выборах на ее территории впервые.

«Мы и наши коллеги из регионов оказываем гигантское содействие нашим коллегам в новых регионах», — добавила глава ЦИК.

Она отметила также, что накануне члены избиркома Донецкой Народной Республики пострадали при обстреле в Волновахе.

По словам Памфиловой, в 25 субъектах РФ пройдет дистанционное электронное голосование, причем в 18 из них — впервые.