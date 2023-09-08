Эксклюзив 08 сентября 2023, 20:18 «Их роль очень важна». Депутат Олег Рожнов — о наблюдателях на выборах в Подмосковье Депутат Рожнов: главная роль наблюдателя сегодня — в предотвращении провокаций Телеканал «360»

Читать 360tv в

Зампред Мособлдумы Олег Рожнов в первый день выборов в Московской области посетил несколько избирательных участков. Он рассказал «360», что процесс организован достойно. Парламентарий также пообщался с наблюдателями, назвав их роль в эти дни очень важной.

«Это люди, которые заинтересованы в том, чтобы процесс был легитимным, чтобы не было никаких попыток нарушений или провокаций. Здесь больше речь идет даже не о нарушениях, а провокациях. Как раз наблюдатель — это то независимое звено, которое может оценить произошедшее на участке. И здесь, конечно, их роль очень важна», — сказал Рожнов.

Реклама

Депутат добавил, что для всех — наблюдателей, политических партий, общественных сих и жителей России — важно, чтобы выборы прошли прозрачно и легитимно.

«И здесь важно это не только для отношения в стране, но и для того, чтобы не было у наших недобрых западных друзей желания сказать, что у нас что-то идет не так или какие-то процессы неправильно организованы. Поэтому <…> наша задача, чтобы все прошло без эксцессов и было полное доверие к выборам и к их результатам», — подчеркнул зампред Мособлдумы.

Рожнов также отметил, что для первого дня голосования явка очень большая. Тем не менее максимальное количество голосующих традиционно ожидается в воскресенье.