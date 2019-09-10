Игорь Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области

Врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин официально победил на выборах губернатора региона. Он получил 75,63% голосов поддержки избирателей. Об этом сообщили в астраханском облизбиркоме.

«Принято решение признать выборы губернатора Астраханской области состоявшимися и действительными, считать избранным Игоря Бабушкина», — сказал ТАСС председатель облизбиркома Игорь Коровин.

Игорь Бабушкин избирался на пост губернатора как самовыдвиженец. Кроме него, за кресло боролись Николай Арефьев (КПРФ), Сергей Сычев (Партия пенсионеров), Тимофей Щербаков (ЛДПР). Второе место на выборах занял Арефьев с результатом 11,81%.

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Выборы главы Астраханской области состоялись 8 сентября.

Игорь Бабушкин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона в июне. Он сменил на этой должности Сергея Морозова, управлявшего Астраханской областью меньше года. До этого Бабушкин был заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Является действительным государственным советником Российской Федерации II класса .