«Хотел протестировать систему». Проживающий в Лондоне москвич смог проголосовать по поправкам дважды

Москвич, проживающий в Лондоне, сумел без всяких ограничений проголосовать два раза — онлайн и на своем участке в посольстве. Но подобная проблема существует не первый год. В этом уверен координатор по наблюдению за рубежом Владимир Егоров.

«Молодой человек хотел протестировать систему. Но этот баг существует уже не первый год. С 2016 года это происходит. В 2018-м несколько человек так ловили — и в Испании, и в Берлине. Но их просто отпускали, поскольку ни полиция, ни прокуратура этим не занимается», — заявил «360» Егоров.

По его словам, в других странах все проверяется, а в России контроля повторного голосования не существует.

«То есть целым автобусом можно людей возить по всей стране в разные участки», — рассказал представитель движения.

Он также заявил, что получал ответ на эти претензии от ЦИК. Там погрешность в два голоса от одного человека назвали незначительной.

«Уголовная ответственность может наступать, если человек проголосовал более двух раз. Против членов комиссии, которые выдают бюллетень, тоже могут возбудить дело», — отметил Егоров.

Ранее заявления о двойном голосовании в ЦИК назвали провокацией.